Me Juan Branco ne viendra plus plaider pour Sonko

« L’avion devait décoller à 18h20. A 19H, un article du Monde annonce notre départ. A 19H27, l’Ambassade du Sénégal en France nous écrit un courriel revenant sur toutes les garanties qui nous avaient été données. Nous étions dans le tunnel d’embarquement.

Les derniers. Ils voulaient nous arrêter. Un retard d’une heure vingt nous a sauvés », a-t-il expliqué sur sa page Facebook.

Attendu à Dakar demain vendredi pour plaider pour son client Ousmane Sonko devant la Cour suprême, l'avocat franco-espagnol, Me Juan Branco ne viendra plus au Sénégal. Pour cause, son arrestation avait été planifiée.