Me Khassimou Touré : «C’est une décision lâche»

Me Khassimou Touré a fermement condamné le verdict du Juge Malick Lamotte qui a condamné Khalifa Sall à 5 ans de prison et 5 millions de francs Cfa d’amende. Et pour l’avocat, cette décision est « lâche et hypocrite».



«C’est une décision malheureuse, c’est une décision hypocrite et c’est une décision lâche. Et je pèse bien mes mots. Aujourd’hui, le peuple sénégalais a assisté impuissant à une parodie de justice », a-t-il pesté.



Selon lui, la justice a raté l’occasion de «se réconcilier avec son peuple», car sa décision est allée à l’encontre de tous les règles de droit d’autant plus que de nombreux délits pour lesquels Khalifa Sall était poursuivi, ont été disqualifiés par le juge Lamotte.