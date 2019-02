Me Moussa Diop limogé

C'est le site d'information emedia.sn, qui donne l'information. L'avocat et responsable politique à Podor, Me Moussa Diop a été limogé de la Direction générale de la société Dakar Dem Dikk, en Conseil des ministres, ce mercredi, selon nos confrères.



Me Moussa Diop a été emporté par ses propos polémiques sur l’autoroute Illa Touba. « J’ai vraiment envie d’aller louer un Caterpillar pour enlever Ila Touba pour mettre Ila Fouta. Si j’étais à la place du Président Macky Sall, j’ aurais détruit l’autoroute Illa Touba pour l’amener à Fouta. », déclarait-il sur les ondes de la Rfm.