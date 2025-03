Me Ngagne Demba Touré révèle : " près de 1500 milliards de F Cfa en or ont été sortis frauduleusement du Sénégal entre 2013 et 2022"

Me Ngagne Demba Touré, directeur général de la Somisen « Société des Mines du Sénégal», a révélé qu'"une importante quantité d'or d'une valeur de 2,7 milliards de dollars soit près de 1500 milliards de F cfa ont été sortis frauduleusement du pays, sans aucun contrôle de l'Etat, entre 2013 et 20222". Il l'a fait savoir mardi soir, au Quartier Général ( QG), une émission de la Tfm.



La robe noire parle de "contre bande émanant de l'exploitation minière artisanale dont une partie n'est pas réglementée". Selon lui, l'Etat du Sénégal peut bénéficier de son or si des mécanismes sont mis en place . " L'or doit être dirigé vers un comptoir national d'or pour que si il doit être raffiné qu'il soit raffiné afin que nos bijoutiers en bénéficient", a-t-il proposé.



Pour Me Ngagne Demba Touré, un comptoir d'or permettra de créer une chaine de valeur aurifère. "Il permettra à l'Etat d'avoir le contrôle sur tout le processus : de l'abstream (extraction) en passant par le mixtream (transformation) jusqu'au downstream ( commercialisation). Ce mécanisme pourra permettre de déterminer ce qui sera envoyé vers les comptoirs privés et ce qui sera octroyé aux bijoutiers", a--il conclu.