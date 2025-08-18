Me Patrick Kabou exhorte les militants de Pastef à "accepter les critiques" pour progresser

Me Patrick Kabou a invité ce lundi, les militants du parti au pouvoir Pastef à “accepter les critiques, à s’amender et à se perfectionner”. Selon lui, les critiques ne feront que les pousser vers leur objectif.
“Accepter les critiques, s’amender, se perfectionner pour que demain celles/ceux qui vous critiquent vous rejoignent dans la marche pour un Sénégal libre et meilleur.
“Accepter les critiques, s’amender, se perfectionner pour que demain celles/ceux qui vous critiquent vous rejoignent dans la marche pour un Sénégal libre et meilleur.
La marche est très longue”, a écrit Me Kabou.
Il ajoute : “En moins de deux années, si vous parvenez à régler tous les problèmes des sénégalais c’est que vous étiez vous-mêmes leurs origines. Un pays se construit dans le temps, dans l’endurance, dans l’acceptation des imperfections”.
“ Vous avez présenté au peuple un beau projet, il est temps de dérouler et d’accepter les critiques qui ne feront que vous pousser vers votre objectif. Bon courage !”, a conclu la robe noire.
Autres articles
-
Justice : Farba Ngom dément toute proposition financière à Me Ciré Clédor Ly
-
Kaolack : deux (2) individus arrêtés pour vol avec l'usage d'un moyen de transport
-
Alerte météo : pluies et vents forts attendus à Dakar et Thiès
-
Vols de bétail : seuls 310 animaux retrouvés sur 764 disparus en 2025
-
Météo : Orages et pluies attendus ce soir sur plusieurs régions du Sénégal