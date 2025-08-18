Me Patrick Kabou exhorte les militants de Pastef à "accepter les critiques" pour progresser



“Accepter les critiques, s’amender, se perfectionner pour que demain celles/ceux qui vous critiquent vous rejoignent dans la marche pour un Sénégal libre et meilleur.

La marche est très longue”, a écrit Me Kabou.

Il ajoute : “En moins de deux années, si vous parvenez à régler tous les problèmes des sénégalais c’est que vous étiez vous-mêmes leurs origines. Un pays se construit dans le temps, dans l’endurance, dans l’acceptation des imperfections”.

“ Vous avez présenté au peuple un beau projet, il est temps de dérouler et d’accepter les critiques qui ne feront que vous pousser vers votre objectif. Bon courage !”, a conclu la robe noire.

