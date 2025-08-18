Réseau social
Me Patrick Kabou exhorte les militants de Pastef à "accepter les critiques" pour progresser
Me Patrick Kabou a invité ce lundi, les militants du parti au pouvoir Pastef à “accepter les critiques, à s’amender et à se perfectionner”. Selon lui, les critiques ne feront que les pousser vers leur objectif.

“Accepter les critiques, s’amender, se perfectionner pour que demain celles/ceux qui vous critiquent vous rejoignent dans la marche pour un Sénégal libre et meilleur.
La marche est très longue”, a écrit Me Kabou.
 
Il ajoute : “En moins de deux années, si vous parvenez à régler tous les problèmes des sénégalais c’est que vous étiez vous-mêmes leurs origines. Un pays se construit dans le temps, dans l’endurance, dans l’acceptation des imperfections”.
 
“ Vous avez présenté au peuple un beau projet, il est temps de dérouler et d’accepter les critiques qui ne feront que vous pousser vers votre objectif. Bon courage !”, a conclu la robe noire.
 
 
Moussa Ndongo

Lundi 18 Août 2025 - 21:54


