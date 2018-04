Me Sidiki Kaba : «Les crises et les conflits en monde islamique doivent être réglés politiquement»

Les armes ne peuvent pas résoudre les conflits qui prévalent dans certains pays de la Oumma islamique. C’est ce qu’a déclaré Me Sidiki Kaba qui prône une approche politique pour apporter une solution à ces problèmes.



«Les crises et les conflits dans le monde islamique doivent être réglés politiquement et donc par le dialogue. Le Sénégal prône une solution négociée, que cela soit au Yémen, en Syrie et aussi en Palestine», a-t-il déclaré.



Le chef de la diplomatie sénégalaise qui recevait son homologue iranien déplore ainsi le choix militaire auquel certains pays ont opté pour essayer de solutionner les guerres.



Cette position est d’ailleurs partagée par Mohamed Jawad Zarif. Ce dernier a martelé que «toute violation de l’intégration territoriale de la Syrie et toute action contre le peuple syrien sont opposées à la charte des Nations Unies».



Mais, ajoute-t-il, «malheureusement, un certain nombre de pays ont mené des actions en Syrie. Et celles-ci n’ont eu comme conséquences que d’empirer la situation. La seule solution pour la Syrie est la solution politique. Dès le départ, l’Iran a opté pour le dialogue».



Les deux diplomates ont promis de renforcer la coopération entre les deux Etats, non seulement sur le plan économique, mais aussi dans d’autres domaines.