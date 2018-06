Me Sidiki Kaba à ses détracteurs : «la diplomatie ne se fait pas à Sandaga»

Me Sidiki Kaba est revenu sur son déplacement à Jérusalem qui avait suscité la polémique au Sénégal, surtout après avoir été aperçu se recueillant devant le Mur des Lamentations, symbole le plus sacré du Judaïsme.



«Sidiki Kaba est un musulman ? Je ne réponds pas à ceux qui parlent sur cette question-là », a-t-il d’emblée déclaré, répondant aux questions des journalistes. Selon lui, il n’a jamais posé aucun acte allant dans le sens de faire douter de son appartenance à la communauté musulmane.



Revenant sur le tollé suscité par son port lors de son déplacement à Jérusalem où il s’était recueilli au Mur des Lamentations, Me Kaba explique que la diplomatie à ses réalités qu’il n’est pas donné à tout le monde de maitriser : «Les missions d’Etat, sont des missions qui obéissent à la politique étrangère du président de la République. Quand nous sommes à Jérusalem où quand nous sommes ailleurs, nous répondons aux missions d’Etat. Ce n’est pas une mission personnelle, mais c’est une mission qui est au service de la nation».



Et de conclure ce sujet : «La diplomatie ne se fait pas sur la place publique, la diplomatie ne se fait pas à Sandaga. Et ceux qui veulent en pénétrer les secrets, ils n’en sauront absolument rien».