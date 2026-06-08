Serigne Mountakha à Diomaye: «Vous devez vous armer de tolérance, d’indulgence et surtout d’esprit de hauteur»

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est rendu le samedi 6 juin 2026 dans la ville sainte de Touba pour présenter ses condoléances au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, ainsi qu'à la famille de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, récemment décédé.



A cette occasion, le guide religieux a demandé au chef de l’Etat de «faire régner la paix» au Sénégal et d’œuvrer à «améliorer» les conditions de vies des populations, selon des propos rapportés par L’Observateur, dans son édition de ce lundi.



«L’espoir que je nourris en vous s’accroit de jour en jour. Lorsque je vous ai vu et écouté pour la ppremière fois, j’ai vu en vous un homme véridique, avec une immense envie de mener à bon port ce pays. C’est depuis ce jour que je vous ai accordé ma bénédiction», a dit le guide religieux.



Alors que le Sénégal est secoué par une rupture entre le Président Diomaye Faye et ses anciens alliés de Pastef (majorité parlementaire), Serigne Mountakha Mbacké a prodigué des conseils au chef d’Etat afin qu’il gère au mieux la situation et le Sénégal. «Lorsque vous êtes à la tête (du pays), vous avez la responsabilité d’avoir en votre sein tout genre d’individus à gérer. Vous devez vous armer de tolérance, d’indulgence et surtout d’esprit de hauteur par rapport aux autres. Je vous commande de rester ouvert à tous», a-t-il demandé.



De son côté, Diomaye Faye a salué une rencontre qui constitue «un immense plaisir», rappelant que les conseils du guide religieux qui ont «permis de résoudre les difficultés auxquelles» les populations sénégalaises ont été confrontées.