Médaille d’or pour Ryan Dacosta en -90 kg à l’African Judo Open 2025 !

Le judoka sénégalais Ryan Dacosta a remporté la médaille d’or en -90 kg à l’African Judo Open 2025, disputé ce dimanche 7 septembre à Port Louis, à Maurice.
En finale, il a dominé le Mauricien Rémi Feuillet, poussé par son public, et s’offre ainsi l’une des plus belles victoires de sa jeune carrière.
Ce sacre confirme la montée en puissance de Dacosta sur la scène internationale. En mars dernier, il avait décroché l’argent au championnat de France universitaire, après avoir déjà brillé par le passé avec une médaille de bronze aux Championnats d’Afrique seniors en 2023.
Avec ce titre à l’African Open, il franchit un nouveau cap et s’impose désormais comme l’un des espoirs du judo sénégalais.
