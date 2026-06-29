Médecine : les pédiatres sénégalais sacrés champions du monde de simulation médicale au Maroc

Une équipe de jeunes pédiatres de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) a remporté le championnat du monde de simulation pédiatrique, organisé du 25 au 28 juin à Marrakech, au Maroc. Les représentants sénégalais se sont hissés sur la plus haute marche du podium face à des concurrents de 22 pays du Maghreb et d’Europe, lors de cette compétition internationale qui évaluait la gestion des urgences vitales chez l'enfant (rapidité du diagnostic, décisions thérapeutiques et coordination d'équipe).



Selon les informations publiées par l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) sur ses réseaux sociaux, ce succès prestigieux s'explique par la maîtrise technique, la rigueur scientifique et le professionnalisme des jeunes praticiens, confirmant la qualité de la formation médicale dispensée au Sénégal.



Dans son communiqué, l’institution universitaire a salué « l’engagement, le professionnalisme et la rigueur » des vainqueurs, tout en rendant un hommage appuyé à leurs encadreurs. Le Professeur Papa Moctar Faye (Hôpital d’Enfants Albert Royer) a assuré l’encadrement scientifique et pédagogique, tandis que le Dr Amadou Sow (Hôpital Abass Ndao) a apporté une contribution décisive dans la préparation des compétiteurs.



Ce sacre mondial met en lumière l’importance croissante de la simulation médicale, une méthode pédagogique qui permet aux futurs médecins de s’entraîner dans des conditions proches de la réalité et sans risque pour les patients. Cette distinction internationale renforce le prestige de l’UCAD et positionne le Sénégal comme une référence en matière de formation et de recherche médicale.