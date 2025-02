Médias : Dakaractu victime d'attaques informatiques massives

Depuis plusieurs jours, le site d'information sénégalais Dakaractu fait face à une vague d'attaques informatiques massives de type DDoS (Distributed Denial of Service), perturbant l'accès de ses lecteurs à ses contenus. La direction du média, qui en a fait la révélation, a informé ses abonnés de cette situation. Il a précisé que ces attaques, survenant principalement à certaines heures de la journée, rendent le site inaccessible pour de nombreux utilisateurs.



La direction de Dakaractu a également indiqué que ces attaques sont devenues fréquentes, notamment après la publication de certaines informations jugées sensibles et d'intérêt national. Le média dit avoir observé une corrélation directe entre la diffusion de sujets d'actualité et l'intensification des attaques informatiques.



Un exemple frappant a été donné le jeudi 27 février 2025. Lorsque Dakaractu a enregistré plus de 67 millions de requêtes visant à rendre le site inaccessibile. Cette cyberattaque d'une ampleur considérable a eu pour effet de bloquer l'accès des utilisateurs au site pendant plusieurs périodes de la journée.



La direction de Dakaractu a fermement condamné ces actes, les qualifiant de violations graves de la liberté de la presse et d'une entrave au droit à l'information. Le média a également réaffirmé son engagement à maintenir un service fiable pour ses lecteurs, malgré les difficultés. "Nous condamnons fermement ces attaques, qui constituent une atteinte à la liberté de la presse et au droit à l'information", a indiqué la direction.