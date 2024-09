Médias & Innovation: PressAfrik lance deux éditions par jour et une Récap7

Le journal en Ligne PressAfrik.com innove encore. Il lance deux nouvelles éditions par jour. Chaque jour, à partir de 12 heures, en version numérique, le Group dirigé par Ibrahima Lissa Faye proposera une édition regroupant l’essentiel de l’information nationale, internationale et sportive.



Cette vision panoramique permettra à nos fidèles lecteurs ou lectrices d’avoir toutes les informations de la journée sur le site et sur nos différentes plateformes. Se faisant, il y aura deux éditions par jour, une en mi-journée et une autre dans la soirée.



Ce n’est pas tout. PressAfrik vous servira le récapitulatif de la semaine appelé Recap7. Un résumé des informations phares de la semaine.



Mieux, dans cette rubrique, PressAfrik vous livre une bourse de personnalités de la semaine qui seront des Tops et des flops.