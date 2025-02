Medias : le Cored se retire de la tête de la CAP

Dans un communiqué rendu publique en la date du samedi 1 février, le Conseil pour l'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED) porte à la connaissance des acteurs de médias et du public que l'organe d'autorégulation n'assure plus la présidence de la Coordination des Associations de Presse (CAP).



A cet effet, le CORED invite les autorités, les institutions étatiques et les partenaires à envoyer désormais leurs correspondances directement aux responsables de chacune des associations faitières, membres de la CAP.

Le CORED rappelle dans le communiqué que « c'est après la rencontre de Toubab Dialaw portant sur la préparation des Assises nationales des médias en octobre 2023 que l'organe d'autorégulation a été désigné pour assurer le Secrétariat, avec le Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (SYNPICS). C'est ainsi que le président du CORED s'est retrouvé de fait, à coordonner les activités de la CAP liées à ces Assises nationales des médias ».

Par ailleurs, le CORED adresse ses « vifs remerciements à toutes les associations membres de la CAP pour la confiance et la confraternité ».