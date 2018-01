Médiation USO-Stade Mbour : Me Alioune Badara Cissé, Médiateur de la République s’engage pour la pacification

Après avoir reçu les dirigeants d’Ouakam, Me Alioune Badara Cissé, Médiateur de la République a discuté avec les Ouakamois sur la réintégration du club dans le championnat. Ainsi, Me Cissé, pour éviter un autre malheur, entend s’investir pour apporter la paix entre l’Uso et le Stade de Mbour.



«Nous avons un refus pour la première demande, mais nous ne désespérons pas que tous les acteurs sportifs s’en mêlent pour l’apaisement. Il y a des gens engagés pour la pacification. Nous n’allons pas baisser les bras et nous allons continuer la médiation, en sachant que nous avons devant nous des personnes responsables. Il y a un moment ou le calme devra revenir», a laissé entendre Me Alioune Badara Cissé.



Il s’est aussi désolé du fait que la Ligue 1 et Ouakam ne se sont pas entendu avant la décision du TAS : «Bien entendu, il y a eu une décision du tribunal arbitral du sport avec effet immédiat. C’est une décision, mais pour son application, il a beaucoup de bons juristes avérés, à la fédé et la Ligue qui peuvent comprendre que la disposition de la loi est une chose et son application en est une autre. Si Oukam s’entend avec la fédé de n’intégrer la Ligue 1 que l’année prochaine, il n'y a aucune sanction que le tribunal arbitral du sport peut prendre contre la fédé ou la Ligue. Cela n’existe pas ».