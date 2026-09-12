Ministère des Mines : Cheikhou Oumar Seck dément une vague de limogeages

Le ministre des Mines et de la Géologie, Cheikhou Oumar Seck, a démenti les informations faisant état d’une vague de limogeages au sein de plusieurs services de son département. Selon lui, les changements concernant une quinzaine de responsables ne constituent pas des évictions, mais une simple mise à jour des fonctions à la suite de la scission de l’ancien ministère du Pétrole, de l’Énergie et des Mines.



« En réalité, il ne s’agit pas du tout de limogeages », a précisé Cheikhou Oumar Seck, expliquant que la réorganisation administrative a nécessité une actualisation des dénominations des postes.



Avant la mise en place du nouveau gouvernement, les directeurs régionaux étaient rattachés à l’ancien ministère du Pétrole, de l’Énergie et des Mines et portaient, à ce titre, le titre de directeur régional de l’Énergie, du Pétrole et des Mines. Avec la séparation des départements, le ministère des Mines et de la Géologie dispose désormais de sa propre organisation administrative. « Il fallait mettre à jour ces dénominations. C’est la seule chose qui a été faite », a expliqué le ministre, assurant que les responsables concernés ont, dans leur grande majorité, été reconduits dans leurs fonctions.



La réorganisation a toutefois entraîné quelques mouvements entre les régions. Le principal changement concerne Thiès, où le directeur régional a été promu directeur général du Contrôle et de la Surveillance des Opérations minières, un poste que le ministre présente comme vacant. Pour assurer la continuité dans les services déconcentrés, le responsable qui exerçait à Kaolack a été affecté à Thiès, tandis que celui de Kaffrine a été muté à Kaolack. Un cadre issu de l’administration centrale a, quant à lui, été nommé à Kaffrine.



Cheikhou Oumar Seck insiste ainsi sur le fait que ces changements doivent être interprétés comme une réorganisation administrative liée à la nouvelle architecture gouvernementale, et non comme une série de sanctions ou de limogeages. « En réalité, ce n’est pas du tout des limogeages. Il s’agit simplement d’une mise à jour pour tenir compte du fait que le ministère a été scindé en deux », a-t-il conclu.

