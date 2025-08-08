Médina Yoro Foulah : Les conflits conjugaux dominent les affaires traitées à la Maison de justice

À Médina Yoro Foulah, les conflits conjugaux représentent 75 % des affaires traitées à la Maison de justice. C’est ce qu’a révélé Madame Fatou Baldé Diao, coordonnatrice de cette structure de proximité chargée de régler les litiges à l’amiable. Ce chiffre met en lumière la fragilité des relations au sein des couples dans cette zone rurale du sud du Sénégal.
Selon Madame Diao, cette prédominance des affaires conjugales est suivie par d'autres types de différends, notamment les conflits entre voisins, les mésententes familiales et, en période d’hivernage, une recrudescence des litiges fonciers liée à la reprise des activités agricoles. Ces situations, fréquentes à l’approche de la saison des pluies, mettent souvent en péril la cohésion sociale dans les communautés rurales.
Par ailleurs, la Maison de justice est aussi fortement sollicitée pour l’obtention de documents administratifs, ce qui traduit un besoin criant d'accès simplifié aux services publics dans cette localité enclavée.
Profitant de cette occasion, la coordonnatrice a lancé un plaidoyer pour la création d’un tribunal départemental à Médina Yoro Foulah. Elle estime qu’un tel établissement judiciaire permettrait une meilleure prise en charge des problèmes de justice rencontrés par les citoyens, tout en réduisant les déplacements coûteux et contraignants vers les juridictions les plus proches, situées à plusieurs dizaines de kilomètres.
La situation exposée par Madame Diao remet sur la table la nécessité de renforcer les infrastructures judiciaires en zone rurale pour garantir un accès équitable à la justice pour tous les citoyens, conformément aux principes de l’État de droit.
