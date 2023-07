Médina : le mouvement M2B porté sur les fonts baptismaux pour apporter une réponse citoyenne aux maux de la localité

Le mouvement « Médina Binu Bokk M2B » a été lancé vendredi 28 juillet par des citoyens de tous âges de cette localité pour apporter une réponse citoyenne aux problèmes de leur commune.



Ces habitants engagés désirent avoir un droit de regard sur les affaires publiques de la commune. « Les membres entendent assumer leurs responsabilités sur la base de la citoyenneté comme alternative aux problèmes de la Médina qui fêtera ses 110 ans en 2024 », lit-on dans le communiqué transmis à PressAfrik.



Les problématiques recensées par le M2B à la Medina



À propos du cadre de vie médinois… « Depuis les travaux de l’Ageroute éxécutés par la CSTP de Mbaye FAYE jumelés aux travaux de l’ONAS, nous éprouvons d’énormes difficultés. Le paysage est devenu insalubre, les routes décrépies, une odeur invivable sans oublier les dégâts corrélés à cette situation (maladie, accident, blessure). Aussi, nous avons noté un manque criard d’espaces publique, ludique et de divertissement à la médina », note le M2B.



Sur l’Insécurité et l’Anarchie… « Des agressions, vols et cambriolages sont notés un peu partout dans la commune. C’est la conséquence du défaut d’éclairage dans certains quartiers. Aussi, certaines zones comme la Rue 22 sont transformées en parking, sans compter la prolifération de garages clandestins. De plus, à la Médina nous avons noter plus de 5km de sable provoqué par les constructions (immeubles, maison etc). La «cantinisation» de la commune empiète sur l’assiette foncière déjà très restreinte. En effet, certaines écoles sont transformées en dépôts et magasins au grand dam des écoliers de la Médina », déplore le mouvement citoyen.



Sur l’Éducation, l’Emploi et l’Entrepreneuriat…

« La problématique du chômage et de l’emploi des jeunes est également une urgence communale. Dans ce sillage, le mouvement M2B vise à mettre en place un écosystème économique favorable à la création d’emplois, à l’autonomie financière de ses membres.

Le taux de réussite aux Bac et BFEM des élèves de la Médina est très bas cette année. Des actions (renforcement des capacités, Camp de révision etc) vont être initiées. Aussi, il est indispensable pour nos bacheliers d’avoir des bourses d’études », indique le M2B.



Les Volets d’intervention du Mouvement Medina Binu Bokk

Ledit mouvement compte intervenir dans l’Entretien et la Rénovation des mobiliers et Équipements public; l’Embellissement des espaces collectifs, des Espaces verts; la Valorisation du patrimoines local; l’Implication des PMR, personnes âgées, les Cultures (Flash mob; land art etc).



»In fine, nous citoyens de la Médina, estimons qu’il est de notre devoir de prendre l’initiative de bâtir notre commune et de maintenir intact le legs de nos aînés . La création de ce mouvement organisé et apolitique est le moyen d’atteindre cet objectif. Ce cadre constituera une alternative sérieuse pour toute personne qui se considère lésée par la situation actuelle et qui est dans le même temps disposée à la lutte pacifique à travers un travail collectif pour faire en sorte que ces problèmes cités puissent trouver une solution dans les plus bref délais. Nous sommes réunis autour d’un seul slogan: Médina Binu Bokk nagn ko sam », a conclu le M2B.