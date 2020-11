Médina: une dalle s'affaisse et blesse deux enfants

On est passé à deux doigt d'un drame à la Médina. Samedi vers 15h, une dalle d'un bâtiment sis à la rue 21 angle 26 s'est effondrée blessant deux enfants.



Le Sous-préfet de Dakar-Plateau, les éléments de la Police de Médina, les agents de la mairie et les Sapeurs-pompiers ont accouru sur les lieux après avoir été alertés. Les blessés ont été évacués dans un centre hospitalier de la capitale



Les occupants du bâtiment en question ont été évacués sur ordre du Sous-préfet pour être relogés dans un autre endroit. La maison est isolée et sécurisée au moment où ces lignes sont écrites. Le Sous-préfet a invité les bailleurs et pères de familles au sens de la responsabilité dans la location des maisons qui menacent ruine.