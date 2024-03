Meeting de clôture de la Coalition Diomaye Président : le stade Caroline Faye de Mbour commence à refuser du monde

La campagne pour l’élection présidentielle se termine ce vendredi 22 mars. Pour la Coalition Diomaye président, le lieu de rendez-vous c’est le stade Caroline Faye de Mbour. Sur place l’ambiance est festive et bruyante.



Devant l’entrée du stade, des stands de vente de t-shirts, de sifflets, de banderoles, (…) sont exposés et vendus aux personnes qui viennent. Les gradins et la pelouse refusent déjà du monde et les leaders et responsables de partis arrivent petit à petit.



À 23 h 59 mn ce vendredi s’arrêtera la campagne pour l’élection présidentielle pour les 19 candidats. Le samedi sera un jour de repos et le dimanche 24 mars sera le jour du scrutin.