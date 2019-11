Meilleur butteur de la sélection espagnole, David Villa annonce sa retraite

"Après 19 ans en tant que professionnel, j'ai pris la décision de quitter le football à la fin de la saison. Merci à toutes les équipes, entraîneurs et coéquipiers qui m'ont permis de profiter de cette carrière de rêve. Et à ma famille (qui me soutient) toujours dans les moments difficiles", c'est en ces termes que le meilleur buteur de la sélection espagnole David Villa (37 ans), annonce sa retraite sur son compte twitter.