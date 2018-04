Meilleurs attaquants d’Europe : Le trio Mané-Firmino-Salah devance celui Messi-Dembélé-Suarez

Liverpool, après sa qualification en demi-finale de la Ligue des champions européenne, est en train de réaliser une bonne saison. Son attaque composée du trio Mané-Salah-Firmino est très prolifique cette saison. Ils occupent même la deuxième place des meilleurs trios d’Europe avec 82 buts marqués, derrière le trio du Paris Saint-Germain composé de Cavani-Neymar-Mbappé qui a inscrit 85 buts.



L’attaque de Liverpool, dirigée par Mohammed Salah avec 40 buts, Firmino 25 buts et Mané 17 buts est deuxième dans le classement des meilleurs trios d’Europe, derrière PSG de Cavani (36 buts), Neymar (28 buts) et Mbappé (21 buts).

Le trio du FC Barcelone composé de Messi 29 buts, Suarez 23 buts et Dembélé 13 buts, occupe la troisième place 67 buts. Les attaquants de Barcelone sont suivis par ceux de Manchester City composé de Sterling (22 buts) Aguero (30 buts) et Gabriel Jésus (14 buts) avec 66 buts.

Le trio d'attaque du Real Madrid composé de Ronaldo (39 buts) Benzema (11 buts) et Bale (13 buts) se place à la cinquième place avec 63 buts.