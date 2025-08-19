Mémorandum sur la situation critique de GFM : le personnel dénonce une « forfaiture » et annonce un « grand rassemblement »

Dans une note en réponse au mémorandum sur la situation critique du Groupe Futurs Médias (GFM) publié par la direction, les délégués du personnel dégagent leurs responsabilités et dénoncent une décision prise de manière « unilatérale » et sans consultation préalable de leurs représentants.



« Le communiqué de la direction de Gfm ne nous engage pas nous délégués du personnel. Une restructuration nécessite des mesures alternatives et aucune solution n'a été recherchée avec les délégués », ont-ils fustigé.



Selon eux, la direction, avec l'aide de l'ancien inspecteur régional de Dakar, M. Tène Gaye, chercherait à « faire du forcing pour procéder à des licenciements abusifs, au moment où plusieurs travailleurs sont à près de trois mois d'arriérés de salaire».



Par ailleurs, face à ce qu'il qualifie de « forfaiture », les plaignants ne comptent pas rester les bras croisés. Par la voix de Mamadou Fall, secrétaire général du SYNAPICS (Syndicat national de la presse, de l'information et de la communication du Sénégal) de GFM, ils annoncent un grand rassemblement.