Memphis Depay: « Je n’ai jamais dit que je voulais partir »

Rappelé en sélection néerlandaise après une longue absence pour cause de blessure (rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche), Memphis Depay a évoqué son avenir en club. L'attaquant de l'OL (26 ans, 52 sélections), sous contrat jusqu'en fin de saison, a rectifié l'idée selon laquelle il pourrait partir avant la fin du mercato.



« Je n'ai jamais dit que je voulais partir, a-t-il assuré sur la chaîne NOS, lundi. Quand je dis quelque chose, c'est souvent déformé. J'ai encore un contrat d'un an, je suis capitaine et nous avons une bonne équipe. Nous l'avons montré. Je me sens bien dans ma peau et aussi dans mes objectifs. J'ai toujours exprimé cela aussi. »