Menace d'expulsion : les étudiants de Matam de l'Université Assane Seck de Ziguinchor lancent un appel à l'aide

La situation des étudiants originaires de Matam à l'Université Assane Seck de Ziguinchor est critique. Menacés d'expulsion par leur logeur pour trois (3) mois d'arriérés de loyers s'élevant à 400 000 FCFA ils ont lancé un appel à l’aide. Dans une conférence de presse, les 300 étudiants ont exprimé leur angoisse face à cette situation.





Le président de l'Amicale des étudiants ressortissants de Matam à l'UAS/Z, Mouhamadou Sy, a souligné que malgré les démarches entreprises en écrivant aux autorités de la région de Matam, aucune assistance n'a été accordée. Les étudiants se disent désespérés et craignent des conséquences néfastes sur leur parcours académique, d'autant plus que des examens sont à l'horizon, renseigne L’Observateur.



« Nous sommes très préoccupés par notre situation. Nous devons aujourd'hui trois mois d'arriérés de loyers à notre bailleur; soit un total d'au moins 400 000 FCFA. Nous avons écrit à toutes les autorités de la région de Matam, mais aucun d'entre eux n'a voulu nous venir en aide. Nous sommes tous préoccupés par notre situation qui nous pousse à redouter des conséquences à la fois potentielles et incommensurables sur notre cursus avec nos examens qui se profilent à l'horizon », a déclaré Mouhamadou Sy.



Les étudiants de Matam ont jusqu'au 5 mars pour honorer leurs engagements envers leur bailleur, d'où cet appel urgent aux autorités pour trouver une solution à cette situation préoccupante.