Menace d’expulsion : les étudiants de Mbane interpellent les autorités locales et la ministre Yassine Fall

L’Amicale des Élèves et Étudiants Ressortissants de Mbane (AEERM) est confrontée à une menace d’expulsion de son logement. Inquiets face à cette situation, ses membres ont organisé un point de presse ce samedi à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) pour interpeller les autorités locales et la ministre de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères, Yassine Fall.



« La situation est critique. Nous avons reçu une mise en demeure en avril dernier, car la propriétaire souhaite récupérer son logement. Malgré plusieurs rencontres avec elle, mais nous n’avions pas trouvé de consensus », a expliqué Moussa Wade, président de l’AEERM.



Il a également précisé que la municipalité avait été sollicitée sans qu’une solution favorable ne soit apportée. « Nous avons récemment reçu une convocation pour le 31 janvier au tribunal de Dakar. Cela met en péril l’avenir de nos membres, d’autant plus que nous attendons plus de 30 nouveaux bacheliers cette année, sans avoir de logement pour les accueillir », a-t-il ajouté.



Moussa Wade et ses camarades appellent à l’aide des autorités de la commune de Mbane, notamment le maire Dembèle Dembarou Sow, la ministre Yassine Fall, ainsi que les entreprises implantées dans la commune, afin de trouver une solution.