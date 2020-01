Menace d'expulsion sur Moustapha Diakhaté, après la création de son nouveau courant au sein du parti au pouvoir

La réaction de l'Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir), n'a pas tardé, après l'annonce par un de leur membre Moustapha Diakhaté, de la création d'un nouveau courant au sein de la formation politique. Ainsi, le porte-parole national adjoint, Abdou Mbow a déjà émis les premières menaces d'expulsion, dans un communiqué transmis à PressAfrik, lundi soir.



"Depuis quelques jours, Moustapha Diakhaté se signale par des sorties intempestives, maladroites et sans aucun fondement à l’endroit de l’Alliance pour la République et de son Président Macky Sall. Il s’est encore signalé ce dimanche lors d’une émission dans une radio de la place", rappelle M. Mbow



Et d'aborder : "Il a tenté de disqualifier les instances de notre parti, en visant directement son mode de fonctionnement. Or, je rappelle à l’endroit de l’opinion nationale et internationale que le 30 novembre 2018, au Méridien Président, le Conseil national de l’Alliance pour la République, transformé en congrès, conformément aux statuts et règlement intérieur de notre parti, le camarade Macky Sall a été conforté dans ses fonctions de Président de l’Apr dans une résolution, lu par Abdoulaye Badji".



Le même jour, continue Abdou Mbow, le Président Macky Sall a été investi candidat de notre parti par une résolution finale, prononcée par moi-même.



Pour finir, Mbow de dire à M. Diakhaté qu’il est libre de créer un mouvement, mais ce qui est sûr est que ce sera en dehors de l’Alliance pour la République. Parce que, lui-même, a fini de montrer qu’il n’est plus membre de l’Alliance pour la République.



Moustapha Diakhaté, ancien ministre chef de cabinet du président Macky Sall et récemment démis de ses fonctions, a dévoilé ce lundi, le nom de son courant « Manko Taxawu sunu Apr », créé au sein de l’Alliance pour la République (Apr, au pouvoir). Sur sa page Facebook, l’ancien parlementaire explique qu’il s’agit d’une « initiative pour la refondation de l’Alliance »