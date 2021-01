Menace de dissolution du Pastef: Rnd, Mrds Yonou Askan Wi

« Brandissant les dispositions des Articles 3 et 4 de la loi 81-17 du 6 mai 1981 relative aux partis politiques, modifiée, le ministre de l’intérieur du Président Sall inaugure bien mal et son magistère et l’année 2021 qui commence : depuis combien d’années en effet les Sénégalais n’avaient plus entendu les autorités agiter le spectre de la dissolution de partis politiques, tirant ainsi de plusieurs dizaines d’années en arrière la construction de la démocratie dans notre pays ? », se sont interrogés les partis Rnd, Mrds Yonou Askan Wi, dans un communiqué conjoint pour défendre la formation politique de Ousmane Sonko.



Les défenseurs de Pastef de poursuivre avec les interrogations: « Depuis quand les partis politiques du Sénégal n’ont plus le droit de solliciter leurs compatriotes pour des levées de fonds ? Depuis quand les Sénégalais de l’extérieur seraient des étrangers au Sénégal ? Depuis quand la diaspora a cessé d’être considérée comme la 6ème région du continent africain ? »



Le Rnd, le Mrds Yonou Askan Wi pense que le régime en place est gagné par la peur. « A dire vrai, la panique a commencé à s’installer dans le camp du pouvoir au point de lui faire perdre la lucidité : il appartient alors au peuple sénégalais dans ses différents compartiments, de mieux s’organiser et de se mobiliser plus fortement encore sur tous les terrains du combat démocratique pour débarrasser notre pays du virus des autocrates prédateurs qui le font sombrer chaque jour davantage dans les affres de la maladie, de l'alphabétisme, de la corruption, de la pauvreté, du chômage, de l’émigration meurtrière, de la perte des valeurs et de la dislocation des familles », ont-ils pesté.