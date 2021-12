Menace sur la fourniture en électricité : les comptes de la Senelec bloqués par Itoc

Si l’Etat n’intervient pas rapidement, la fourniture en électricité risque d’être perturbée sur l’étendue du territoire national dans les jours à venir, renseigne « L’As ». En effet, les comptes de la Senelec sont bloqués depuis hier jeudi par ITOC. Selon le Secrétaire général du Syndicat Unique des Travailleurs de l’Electricité (SUTELEC), Mouhamed Abib Aïdara, les comptes de la boite ont été bloqués suite au verdict rendu par le Tribunal hors classe de Dakar à propos du contentieux opposant la Société Nationale d’Electricité (Senelec) à ITOC dans l’affaire du fuel frelaté.



« Au niveau de la Senelec, on est confronté à un problème : tous nos comptes bancaires ont été bloqués par ITOC. Le jugement s’est fait hier jeudi au Tribunal hors classe de Dakar. Le juge a donné une saisie-attribution. Et cette saisie-attribution, ITOC l’a déposée à toutes les banques et même à tous nos gros clients pour leur dire que la Senelec n’est plus solvable», a-t-il déploré. D’après lui, le pire dans tout cela, c’est qu’on risque d’aller vers la perturbation de la fourniture en énergie de la Senelec, «qui peut même aller jusqu’à un arrêt total ou un black-out».



Revenant sur le contentieux, Mouhamed Abib Aïdara a indiqué : « ITOC nous avait vendu du fuel frelaté depuis 2010, alors le fuel avait endommagé nos machines. On avait porté plainte, mais l’Etat du Sénégal nous avait demandé de trouver une solution à l’amiable. Cette solution a été trouvée depuis 2010. Maintenant, les dirigeants de ITOC reviennent depuis le 14 décembre pour dire qu’ils ont porté plainte devant les tribunaux du Sénégal. Et ces derniers au lieu de bien connaître ce dossier, ont délibéré et leur ont donné justice en bloquant tous nos comptes».



Pour mettre un terme à tout cela, la Convergence des Syndicats de la Senelec a tenu un point de presse afin de demander à l’Etat de réagir avant que le pire ne se produise.



«Aujourd’hui, la Senelec ne peut faire aucun mouvement, elle est à l’arrêt total. La plainte, c’est pour que la Senelec leur paye un montant de 8 milliards de francs CFA. Si l’Etat ne prend pas en charge cette affaire, le pays risque de plonger dans le noir. Et ce sont des questions de sécurité nationale», a avertit le secrétaire général du Syndicat Unique des Travailleurs de l’Electricité (SUTELEC).