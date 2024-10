« Menace sur les salaires et pensions » : le gouvernement dément le PIT

L’Etat du Sénégal s’est fendu dans un communiqué ce mardi 1 octobre pour démentir la sortie du Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT) alertant sur une probable menace sur les salaires et pensions.

Dans le document, le gouvernement dément formellement « ces allégations dénuées de fondement sur une intention de baisse des salaires des agents de l'Etat ».



Le Gouvernement met en garde les auteurs de ces manœuvres, que la désinformation et la diffusion d'informations fausses, dans le seul but de discréditer les Institutions de la République et à des fins électoralistes, ne peuvent pas être acceptées.



Le Gouvernement appelle les auteurs de tels propos à plus de sagesse et rappelle que l'État saura faire prévaloir le droit.

Toutefois, il encourage le débat public contradictoire, inclusif et qualitatif sur les politiques publiques.