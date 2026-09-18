Menaces contre des acteurs de la société civile : le FDR dénonce des attaques « inadmissibles en démocratie »

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) a réaffirmé sa solidarité avec plusieurs acteurs de la société civile visés par des menaces. Dans un communiqué, le front de l’opposition cite notamment Babacar Ba, président du Forum du justiciable, et Moundiaye Cissé, directeur exécutif de l’ONG 3D.



Le FDR exprime sa « pleine et entière solidarité » avec les deux responsables, face aux « agressions abjectes et aux menaces de mort » dont ils feraient l’objet.



Le front appelle les partis politiques, les démocrates ainsi que « l’ensemble des forces vives du pays » à se mobiliser contre ce qu’il qualifie d’attaques et de calomnies « inadmissibles dans une démocratie ».



Pour le FDR, la défense des acteurs de la société civile constitue un enjeu important dans le débat démocratique. Le front affirme ainsi vouloir « prendre toute sa part dans ce combat ».