Décès de Sokna Momy Bousso : A Touba, Sonko présente ses condoléances à Serigne Fallou Sohibou Mbacké

Le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, s’est rendu à Touba, ce vendredi 18 septembre 2026, auprès de Serigne Fallou Sohibou Mbacké, pour lui présenter ses condoléances à la suite du décès de Sokhna Momy Bousso.



«Il a témoigné, au nom de l’Institution parlementaire et en son nom propre, sa compassion et sa solidarité à la famille éplorée. Il a élevé des prières pour le repos éternel de la défunte et formulé des vœux de paix et de réconfort à l’endroit de sa famille et de ses proches», selon un communiqué du parlement.



Pour rappel, Sokhna Momy Bousso (également appelée Sokhna Mame Momy Bousso) était une figure religieuse respectée de la communauté mouride au Sénégal, connue pour sa discrétion, son humilité et sa profonde dévotion. Elle est la mère de dignitaires mourides notables, dont Serigne Fallou Mbacké Souhaïbou, Serigne Abdou Samad Mbacké, et Serigne Amsatou Mbacké Souhaïbou