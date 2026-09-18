Darou Mousty : un Ivoirien condamné à six mois de prison après le vol de six millions de son guide religieux

A 180 km de Dakar, Aly C. (24 ans), étudiant ivoirien se présentant comme musicien, était accueilli au Daara Baye Ndam Lô de Darou Mousty, tenu par Serigne Bara Lô, pour y apprendre le Coran. Pendant le Gamou, un sac contenant six (6) millions de FCfa et un téléphone portable, conservé dans une chambre du daara, a disparu. Selon L’Observateur, le jeune homme aurait profité de l'absence momentanée de son guide religieux pour s'introduire dans la chambre, dont la porte aurait été fracturée, et s'emparer du butin. Le parquet a requis deux ans de prison ferme.



Les gendarmes de la brigade de Darou Mousty ont remonté sa trace jusqu'à Dakar grâce à la géolocalisation du téléphone volé. Le représentant du marabout s'est rendu à la Sicap Mbao puis aux abords de la gare des Baux Maraîchers où le suspect a été interpellé. Devant les enquêteurs, il avait déjà acheté un billet retour pour Abidjan avec une partie de l'argent. Deux autres personnes, dont Mamadou Doumbia et Mouhamed Fofana tous des ressortissants ivoiriens soupçonnées d'implication, ont également été interpellées dans ce qui pourrait être une complicité collective.



À la barre, le prévenu s'est empêtré dans des versions contradictoires. Après avoir reconnu avoir vu l'argent lors du Gamou et l'avoir pris, il affirme tantôt l'avoir confié à Mamadou Doumbia, tantôt l'avoir simplement perdu à la gare des Baux Maraîchers. Il soutient que la porte de la chambre n'était pas fermée et nie tout vol avec effraction, tout en affirmant avoir rencontré ses deux coprévenus par hasard.



Mouhamed Doumbia et Mamadou Fofana ont donc été relaxés par le tribunal de l’ensemble des chefs d’accusation. Aly C., quant à lui, a été condamné à six mois de prison ferme avec un versement de sept (7) millions de Fcfa de dommages et intérêts.