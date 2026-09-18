Processus électoral : le FDR alerte sur l’absence de mise en œuvre des recommandations de la CEDEAO

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) tire la sonnette d’alarme sur la situation du processus électoral au Sénégal. À l’issue d’un échange avec le Réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l’Ouest (RESAO), le front de l’opposition affirme qu’« aucune des recommandations » formulées par la précédente mission d’observation de la CEDEAO n’a été mise en œuvre.



Le FDR dit avoir reçu, mercredi 16 septembre 2026, une délégation du RESAO en visite au Sénégal. D’après le front, cette dernière souhaitait évaluer les « actions engagées pour renforcer le dispositif électoral et examiner la mise en œuvre des recommandations formulées par les missions d’observation de la CEDEAO à l’issue de l’élection présidentielle de mars 2024 et des élections législatives de novembre 2024».



Tout en regrettant le caractère, qu’il juge « partisan et inexact », de la note conceptuelle de la mission, le FDR s’est félicité de l’initiative et de la qualité des échanges.



Selon le front de l’opposition, aucune des recommandations issues de la précédente mission de la CEDEAO n’aurait toutefois été mise en œuvre. Le FDR attribue notamment cette situation à « la crise au sommet de l’État », au « manque de transparence électorale » et au « non-respect » du Code électoral, notamment la loi n° 2021-35 du 23 juillet 2021, telle que modifiée.



Le front met également en cause « l’inactivité persistante de la CENA », qu'il juge « contraire aux missions prévues notamment par les articles 5 et 6 de cette loi ».



Face à cette situation, le FDR appelle les institutions concernées à garantir « une information publique accessible, rapide et équitable » et à engager « sans délai » les réformes nécessaires au renforcement de la transparence et de la crédibilité du processus électoral.