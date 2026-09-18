Bourses de sécurité familiale : la DGPSN alerte sur une arnaque aux inscriptions

La Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN) alerte sur une campagne de fausses informations concernant l’ouverture prétendue d’inscriptions sur la liste des bénéficiaires des Bourses de sécurité familiale, en échange d’une contribution financière.



Dans un communiqué, la DGPSN informe l’opinion nationale que la sélection des ménages bénéficiaires du Programme national de Bourses de Sécurité familiale (PNBSF) se fait désormais à partir du Registre national unique (RNU). Ce registre constitue « l’unique instrument de ciblage des bénéficiaires de programmes sociaux », précise-t-elle.



La Délégation générale insiste sur le fait qu’aucune contrepartie financière n’est demandée pour l’enrôlement dans le programme. Elle appelle ainsi les populations vulnérables à la prudence face aux sollicitations qui pourraient leur être adressées.



Pour obtenir des informations fiables, la DGPSN invite les populations à se rapprocher de ses agents de terrain, notamment les coordonnateurs régionaux, superviseurs et relais communautaires, présents dans les différentes localités du Sénégal.



Un numéro vert, le 800 800 801, est également mis à la disposition du public pour toute information utile concernant le programme.



Enfin, la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale met en garde les auteurs de cette vaste campagne qu'elle qualifie « d’arnaque » et se réserve d'en tenir les conséquences de droit.