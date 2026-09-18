Le Sénégal dément tout «bradage» de Yakaar-Teranga au profit d'Eni et dénonce une «double contre-vérité»

Le ministère de l'Énergie et du Pétrole est sorti, ce vendredi 18 septembre, de sa réserve après des publications sur les réseaux sociaux. Ces publications affirmaient que le champ gazier Yakaar-Teranga était inclus dans le Protocole d'Accord signé entre l'État du Sénégal et la société Eni. Le ministère répond que ces affirmations sont «totalement inexactes» et qu'elles ne reposent sur «aucune réalité technique ou juridique».



Un périmètre bien distinct



Selon le gouvernement, le Protocole signé avec Eni ne concerne pas Yakaar-Teranga. Il porte «exclusivement sur l'évaluation du potentiel pétrolier et gazier de cinq blocs offshore» identifiés comme SN01M, SN02M, SN03M, SN07M et SN40M. Le ministère précise qu' «aucun de ces blocs ne correspond au périmètre abritant les découvertes de Yakaar et Teranga». Dans le découpage actuel, Yakaar et Teranga se trouvent dans le bloc SN08M, qui «ne figure nullement parmi les cinq blocs visés». La carte qui circule sur internet est donc une «version de travail obsolète» et «factuellement erronée».



Le ministère soutient que «le document signé avec Eni n'est pas un contrat pétrolier et ne constitue l'attribution d'aucun bloc». Il s'agit d'un Protocole qui permet à Eni de faire, «à ses propres frais, des études préliminaires, géologiques et géophysiques». Par ailleurs, ce texte «ne confère à Eni aucun titre d'exploration ou d'exploitation, aucun droit sur les ressources» et aucun droit automatique pour la suite.



Dès lors, pour le ministère, parler d'un «prétendu bradage» de Yakaar-Teranga relève d'une «double contre-vérité». Il ajoute d’une part que Yakaar-Teranga n'est pas concerné, et que d'autre part l'accord ne donne aucun droit pétrolier.