CAN 2027 : en visite au Kenya, Patrice Motsepe assure qu’il n’y aura «pas de plan B»

La prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) se tiendra, du 19 juin au 18 juillet 2027, dans trois pays simultanément : l’Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. Alors que les inquiétudes se sont multipliées sur des retards importants dans les travaux de construction et de rénovation des stades, Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), a assuré qu’il n’y aura «pas de plan B», rejetant ainsi toute idée de report ou de délocalisation de l’événement. Il a donné cette assurance lors d’une visite au Kenya, selon des propos relayés par nos confrères de RFI.



«Il y a eu énormément de progrès. C’est visible (…) Il y a également eu des discussions sur certains domaines spécifiques où des améliorations doivent encore être apportée. Quand je reviendrai en janvier, ils seront terminés à 100%», a déclaré Motspe, depuis le Talanta Stadium de Nairobi.



Par ailleurs, il a mis fin aux rumeurs sur une éventuelle délocalisation de l’événement. «Nous sommes honnêtes dans notre évaluation. On m’a remis de nombreux rapports. J’ai aussi vu beaucoup de couverture médiatique négative. Certains ont dit : "Président Motsepe, le Kenya ne sera jamais prêt, ils sont beaucoup trop en retard, vous devez commencer à envisager un plan B et un plan C". Je veux que les choses soient claires : il n’y a pas de plan B, et il n’y en aura jamais. Il n’y a pas de plan C. Et il n’y en aura jamais », a-t-il martelé.



Pour rappel, cette édition marque le retour de la phase finale de la CAN en Afrique de l'Est, une région qui n'avait plus accueilli le tournoi majeur continental depuis 1976, en Éthiopie. A partir de 2028, la compétition abandonnera aussi sa fréquence actuelle de deux ans pour être organisée tous les quatre ans.