Menaces, diffamation, dénigrements: Serigne Diagne de Dakaractu traine Serigne Mboup devant le procureur

Rien ne va entre le Directeur de Dakaractu et le maire de Kaolack. A la suite d'une plainte de Serigne Diagne mercredi, le nouveau maire de Kaolack Serigne Mboup est sous le coup d’une plainte pour diffamation, menaces et dénigrements. Le parquet de Kaolack a activé la Brigade de recherches de la gendarmerie, rapporte "Libération" dans sa parution du jour.



"Face à ces deux refus, le sieur Mboup ne cesse depuis lors d'organiser ou de profiter de tribunes publiques pour m'accuser de tenter de lui soutirer de l'argent et de lui porter préjudice par des articles. Depuis, il ne cesse d'orchestrer des mensonges pour décrédibiliser Dakaractu par voie de presse et tenter de ternir mon image ", indique le patron de presse.



Serigne Diagne, indique "Les Échos", a versé dans le dossier des captures de messages, des messages vocaux et des séquences vidéos dans lesquels le patron du Groupe Comptoir Commercial Bara Mboup (CCBM), le diffame et le menace.



Selon les informations de Libération, le parquet de Kaolack a saisi la Brigade de recherches de la gendarmerie.