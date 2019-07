Mendicité des enfants: « Les acteurs de l’enseignement coranique ne doivent rien attendre de l’Etat »

Le fondateur de l’Institut franco-arabe Omar Ben Khatab de Mbour (ouest), Oustaz Abdoulaye Pam, a soutenu que, « les acteurs de l’enseignement coranique ne doivent rien attendre de l’Etat », ajoutant que la lutte contre la mendicité des enfants nécessite l’implication de "toutes les forces vives" du Sénégal, dont les maîtres coraniques qui doivent travailler à être plus autonomes pour que leurs élèves ne soient pas amenés à mendier.



« Pour combattre la mendicité des enfants afin de l’’éradiquer, toutes les forces vives du pays doivent s’y mettre, pour lutter efficacement contre la mendicité des élèves des écoles coraniques en particulier », a déclaré Oustaz Pam, professeur de langue arabe à la retraite.



« Les acteurs de l’enseignement coranique ne doivent rien attendre de l’Etat, il appartient aux musulmans de contribuer à la prise en charge des +daaras+, parce que, il faut le dire, l’Etat n’a jamais rien fait de significatif pour accompagner ce sous-secteur de l’éducation », a-t-il dit.



Selon lui, « les maitres coraniques aussi doivent faire des efforts en mettant en place des stratégies qui leur permettent d’être autonomes et de s’occuper exclusivement de l’éducation des enfants », a-t-il notamment ajouté.



Il estime que les parents d’élèves et autres bonnes volontés doivent contribuer à la gestion des écoles coraniques pour que ces temples du savoir arabo-islamique puissent se "concentrer exclusivement" à l’enseignement/apprentissage, à la prise en charge médicale et autres besoins des enfants qui, d’après Pam, "doivent bien apprendre, bien manger et bien se reposer".



M. Pam affirme que « pour combattre la mendicité des enfants, il ne faut pas tout attendre de l’Etat, il faut juste conscientiser les musulmans sur les bienfaits de participer à un tel combat", ajoutant toutefois que "l’Etat ne peut pas tout faire et tout le monde doit s’y mettre pour arriver à bout du phénomène de la mendicité ».