Mercato : Abdou Diallo quitte Al-Arabi pour Al-Duhail

Le défenseur sénégalais jouera en prêt à Al-Duhail où il retrouvera son ancien partenaire de sélection Youssouf Sabaly.
Abdou Diallo quitte Al-Arabi mais reste toujours au Qatar. À 29 ans, le défenseur central international sénégalais s’est en effet engagé en prêt jusqu’à la fin de la saison avec Al-Duhail. Il y retrouvera Youssouf Sabaly, arrivé cet du Real Betis, et y aura Djamel Belmadi comme entraîneur.
Avec Wiwsport
