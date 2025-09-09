Mercato : Abdou Diallo quitte Al-Arabi pour Al-Duhail

Le défenseur sénégalais jouera en prêt à Al-Duhail où il retrouvera son ancien partenaire de sélection Youssouf Sabaly.



Abdou Diallo quitte Al-Arabi mais reste toujours au Qatar. À 29 ans, le défenseur central international sénégalais s’est en effet engagé en prêt jusqu’à la fin de la saison avec Al-Duhail. Il y retrouvera Youssouf Sabaly, arrivé cet du Real Betis, et y aura Djamel Belmadi comme entraîneur.



Avec Wiwsport