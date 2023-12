Mercato : Burnley prêt à faire une folie pour Pape Guèye

Pape Guèye a toujours la cote en Premier League. Après l’épisode malheureux avec Watford qu’il devait rejoindre à l’été 2020, l’international sénégalais pourrait découvrir le championnat anglais lors du prochain mercato hivernal.



Selon les informations de The Sun, le club de Burnley va faire une offre XXL cet hiver pour recruter le Sénégalais.



Dans le dur avec une place d’avant-dernier de Premier League, la formation de Vincent Kompany cherche à se renforcer activement au milieu de terrain. L’ancien joueur de Manchester City apprécie beaucoup le profil de Pape Guèye et estime qu’il apportera à son équipe.



Dans ce sens, le tabloïd anglais révèle que la direction anglaise va lâcher un chèque de 17 millions d’euros ( plus de 11 milliards FCFA) à l’OM pour le récupérer dès cet hiver. Car il y a urgence.



Mais ce n’est pas tout. Toujours à en croire les indiscrétions du Sun, l’ancien joueur de Séville (16 matchs, 1 but) souhaite également rejoindre la Premier League pour avoir une deuxième chance et découvrir un championnat qu’il apprécie. Et cela ne dérangera visiblement pas Gattuso, qui finalement s’est résigné à laisser partir son milieu récupérateur, surtout à ce prix-là.



Car ces 17 millions, qui le libéreraient de ses six derniers mois de contrat, permettraient à Marseille d’investir sur le mercato hivernal à différents postes. A suivre…