Mercato : Chelsea annule le transfert de Nicolas Jackson au Bayern

La blessure de Liam Delap va avoir des conséquences sur le destin de Nicolas Jackson ! Comme annoncé ce samedi, l'attaquant de Chelsea devait faire l'objet d'un prêt payant, estimé à 15 millions d'euros, avec une option d'achat fixée à 80 millions d'euros au Bayern Munich. Mais les Blues ont annulé ce deal !



Selon les informations du journaliste de The Athletic David Ornstein, le club londonien, face à l'indisponibilité de Delap pour 6 à 8 semaines, a informé la formation allemande de l'annulation de cette opération. Alors que l'international sénégalais venait de faire son arrivée à Munich, Chelsea lui a demandé de rentrer à Londres...



La décision d'annuler le prêt de Jackson a été prise après des discussions cet après-midi entre la direction de Chelsea et l'entraîneur Enzo Maresca.



Le joueur devrait maintenant retourner à Londres et réintégrer directement l'équipe première.