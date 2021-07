Mercato : Chelsea fonce sur Haaland, Varane vers ManU, Lewandowski veut partir au Réal Madrid

Chelsea pourrait proposer 175 millions pour Haaland

Selon Bild, Chelsea serait disposé à proposer 175 millions d'euros au Borussia Dortmund pour recruter Erling Haaland (20 ans), sous contrat jusqu'en 2024. L'attaquant norvégien, estimé à 130 millions d'euros, est la priorité des Blues. Le prix pourrait faire réfléchir le club allemand un an et demi après l'arrivée de l'international, qui dispose d'une clause libératoire de 75 millions d'euros en 2022.



Manchester United autorisé à discuter avec Varane, le PSG aussi à l'affût

Selon Sky Sports, le Manchester United a obtenu "la permission de discuter" avec Raphaël Varane (28 ans). Si les Red Devils se mettent d'accord avec le défenseur français, ils pourront alors négocier avec les Merengues pour se mettre d'accord sur les bases d'un transfert alors que l'ancien Lensois n'a plus qu'un an de contrat. Selon le média anglaise, le PSG discute avec également avec l'entourage du champion du monde 2018.



Lewandowski aimerait rejoindre le Real Madrid

Selon As, Robert Lewandowski (32 ans) serait toujours tenté par l'idée rejoindre le Real Madrid. Le club espagnol a, pour le moment, d'autres priorités en attaque avec Kylian Mbappé et Erling Haaland. Mais le Polonais reste une piste chaude pour le club espagnol qui avait tenté de le recruter en 2014.



Le Bayern Munich, où il est sous contrat jusqu'en 2023, n'est pas vendeur mais préparerait tout de même sa succession en courtisant Cody Gakpo (22 ans), ailier du PSV Eindhoven que Julian Nagelsmann verrait bien en position axiale. Le Real ne souhaite pas entrer en conflit avec les dirigeants munichois et pourrait même attendre la saison prochaine pour intensifier des contacts avec Lewandowski, qui n'aura alors plus qu'un an de contrat.



