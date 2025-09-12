Réseau social
Mercato : Chérif Ndiaye signe pour quatre ans à Samsunspor (D1 Turquie)



Auteur d’une saison remarquable sous les couleurs de l’Étoile Rouge de Belgrade, avec 19 buts et 6 passes décisives, Chérif Ndiaye a officiellement pris la direction de la Turquie. L’attaquant sénégalais s’est engagé ce vendredi pour quatre saisons avec Samsunspor en première division.
 
Ce transfert marque son retour en Süper Lig, où il endossera le rôle de nouvel homme fort de l’attaque du club. Déterminé et ambitieux, Chérif Ndiaye entend faire vibrer les supporters de Samsunspor et confirmer son statut de buteur prolifique.
Moussa Ndongo

Vendredi 12 Septembre 2025 - 23:40


