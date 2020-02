Mercato - Eric Abidal répond à Cédric Bakambu

Cédric Bakambu pensait rejoindre le Barça cet hiver. L’ancien attaquant de Sochaux avait même pris l’avion pour rejoindre Hong Kong faire la correspondance pour Barcelone. Mais ses agents l’ont ensuite appelé pour dire qu’Abidal avait annulé le transfert. Le secrétaire technique du champion d’Espagne en titre en a dit un peu plus dans un entretien accordé à Sport.



« C’est un joueur qui était sur la liste, mais nous n’avons jamais eu d’accord avec le joueur. On s’est renseigné, comme sur d’autres joueurs. Tu analyses, pas que Bakambu mais aussi d’autres joueurs, ça a parlé de Giroud, de Llorente, Aubameyang etc. Mais la décision qui a été prise a été, je crois, la meilleure pour le club », a expliqué le dirigeant barcelonais.



Foot Mercato