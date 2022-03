Mercato : Erling Haaland a fait son choix

C'est l'un des feuilletons qui tient en haleine tout le monde du football en vue du mercato d'été. L'avenir d'Erling Haaland (21 ans), en partance du Borussia Dortmund après deux saisons et demi de grande qualité, semble doucement mais sûrement se décanter. C'est en tout cas ce que laissent entendre les dernières informations en provenance d'Espagne.





Sport avance en effet ce mardi midi que le Norvégien a fait son choix pour cet été. Le quotidien sportif espagnol assure que le buteur souhaite rejoindre le FC Barcelone lors du mercato d'été. Les décideurs blaugranas considèrent, après leur récente opération séduction, qu'il est clair que le Scandinave a envie de revêtir la tunique du Barça la saison prochaine.



Haaland vote Barcelone

C'est ce qui a filtré après la visite de Xavi, entraîneur, et Jordi Cruyff, directeur technique, à Munich pour rencontrer le jeune homme en personne il y a une semaine. Il serait apparu séduit par le jeu produit depuis quelques semaines par les Catalans et le discours transmis par le technicien de Terrasa. Les actuels 3es de Liga considèrent par ailleurs avoir les moyens financiers pour assumer cette opération.



Ils restent toutefois méfiants au regard de l'intérêt de Manchester City qui, avec Pep Guardiola, possède aussi quelques arguments pour pouvoir retourner la situation si les négociations venaient à caler. En revanche, le Real Madrid ne les inquiète absolument pas selon Sport. On en saura sans doute un peu plus au prochain épisode.