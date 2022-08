Mercato: Gana Gueye à Everton, ça ne bouge pas

Ses récentes performances lors de la tournée au Japon ont fait réfléchir l’entraîneur parisien Christophe Galtier, qui n’écarterait pas l’idée de garder son infatigable milieu de terrain. Mais l’international sénégalais, qui souhaite honorer la dernière année de son contrat n’est pas sûr d’être un titulaire indiscutable pour la saison 2022-2023.



Face à la concurrence, Gana Gueye pourrait se contenter de bouts de matchs au PSG. Une situation qui n’arrangerait pas le champion d’Afrique, en quête d’un temps de jeu pour retrouver son meilleur niveau avant la Coupe du monde.



Everton cherche à renforcer son milieu de terrain pour la saison prochaine. Le club anglais voudrait faire revenir Idrissa Gana Gueye. Les « Toffees », qui ont bien connu Gana, puisqu’il y a évolué entre 2016 et 2019, sont prêts à l’enrôler une deuxième fois, eux qui l’avaient laissé filer au Paris Saint-Germain pour environ 30 millions d’euros (19 milliards Fcfa).



Selon plusieurs anglais, Everton négocie avec le club français pour le retour de l'international sénégalais. Toutefois, l'accord n'a pas encore été finalisé, car le champion d’Afrique n'est pas disposé à renoncer à la dernière année de son contrat, du moins dans son intégralité.



Gana gagne environ six millions d'euros (4 milliards Fcfa) par saison dans la capitale française et est conscient qu'à Goodison Park, il aura une masse salariale moins importante. Il n'a donc pas envie de perdre une telle somme quand son contrat avec le PSG expirera en 2023.



Le club de la capitale, quant à lui, ne voit aucun inconvénient à libérer l'ancien joueur de Lille et à le laisser signer dans n'importe quelle équipe. La seule condition est qu'il ne perçoive pas le salaire de la dernière année de son contrat.