Mercato- Ismaïla Sarr intéresse toujours le FC Barcelone

Après des débuts professionnels réussis avec le FC Metz la saison passée, Ismaïla Sarr (20 ans) a rejoint le Stade Rennais pour un transfert avoisinant les 17M€ (bonus non compris) l’été dernier. Avec 4 buts et 3 passes décisives, le jeune international sénégalais enflamme les pelouses de Ligue 1 sous les couleurs du club breton et figure notamment parmi les meilleurs dribbleurs du championnat. Les prestations de Sarr pourraient faire des envieux à l’approche de l’ouverture du mercato estival.



Fort de sa progression fulgurante, le joueur aurait d’ailleurs tapé dans l’œil d’un grand d’Europe. En effet, L’Equipe Magazine rapporte qu’Ismaïla Sarr serait vivement apprécié du côté de la Catalogne. Le profil de l’attaquant intéresserait le FC Barcelone. Le club blaugrana pourrait se pencher sur son dossier d’après les informations divulguées par le média. Le Barça devra cependant sortir le chéquier car le contrat liant Sarr au Stade Rennais court jusqu’en juin 2021.

L'equipe