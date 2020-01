Mercato - José Mourinho clarifie la situation concernant Christian Eriksen et l’Inter

En fin de contrat en juin prochain, Christian Eriksen s’apprête à quitter Tottenham. L’international danois, dans le viseur des plus grosses écuries européennes depuis de nombreux mois, est tout proche de l’Inter. Jeudi soir, la presse transalpine expliquait même que l’agent du joueur était venu en Italie pour finaliser les derniers détails de l’opération. Mais à l’heure actuelle, le milieu de terrain de 27 ans est toujours un Spur. Et à la veille de la rencontre face à Watford (samedi à 13h30), José Mourinho a mis les choses au clair concernant son joueur.



« Eriksen jouera contre Watford. L’Inter ? S’ils sont optimistes, cela signifie qu’ils sont prêts à nous faire une offre, ce qui n’est pas encore arrivé. Demandez à l’agent, il en sait plus que moi. Quand je vois les gens parler, surtout ceux qui occupent des postes à responsabilité, je suis surpris. Eriksen fait de son mieux et il est normal que jusqu’au 31 janvier, il ne soit pas totalement concentré sur l’équipe. Je ne comprends pas cet optimisme, d’autant plus que depuis un certain temps, on dit que chaque match qu’il joue est le dernier », a lâché le « Special One » en conférence de presse. Mais en coulisses, les deux clubs négocient toujours. Selon Sky Italia, l’Inter a proposé 12M€ plus quelques bonus, alors que Tottenham en demande 20M. Il reste donc encore quelques détails à régler.



