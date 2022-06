Mercato: Kalidou Koulibaly se confie sur son avenir

Vainqueur du Rwanda avec le Sénégal (1-0) mardi dans les éliminatoires de la CAN 2023, Kalidou Koulibaly a disputé son dernier match de la saison et peut désormais partir en vacances. A 30 ans et à une année du terme de son contrat à Naples, le défenseur central s’apprête à passer un été agité. De nouveau annoncé dans le viseur du FC Barcelone, le « Lion » a lui-même admis qu’il ne faut rien exclure pour son avenir.



«Je pars en vacances. Pour l’instant, je suis au Sénégal et je profite de ce pays. Après, on verra bien », a d’abord expliqué le vainqueur de la CAN 2021 en zone mixte. « L’avenir ? Je ne peux pas vous dire, je ne vais pas vous mentir. Pour l’instant, je ne sais pas du tout. J’étais concentré sur l’équipe nationale et je n’ai parlé avec personne. Maintenant, je vais passer quelques jours au Sénégal et, une fois en Europe, on verra bien. Je vous ferai savoir très rapidement », a confié le défenseur de Naples, sous contrat avec son club jusqu’ en juin 2023.