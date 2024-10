Mercato: Lamine Camara affole les recruteurs !

La pépite sénégalaise Lamine Camara est en train d’affoler les recruteurs dans les quatre coins du vieux continent.



Auteur de prestations abouties avec l’AS Monaco en Ligue 1 et en Ligue des Champions de l’UEFA, le milieu de terrain des « Lions » se trouve déjà dans le collimateur des grosses cylindrées en Europe.



Aux dernières nouvelles, ce dernier pourrait quitter la principauté lors du prochain mercato estival pour rejoindre un gros morceau de la Premier League ou de la Liga.



Agé de 20 ans seulement, Lamine Camara a vu sa valeur marchande grimper d’une façon spectaculaire pour atteindre les 10 millions d’euros dans le site « transfermarket ».



Le bilan de Lamine Camara dans la saison 2024-2025



Le natif de Diouloulou a pris part à 7 matchs, toutes compétitions confondues, couronnés de deux buts et une seule passe décisive.



Par ailleurs, il compte à son actif 14 matchs avec le champion d’Afrique sortant avec à la clé un bilan de 4 buts et 2 passes décisives.



Source : Foot-africa.com